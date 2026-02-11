La grande lessive à la médiathèque Rue Sainte Marie Monflanquin

La grande lessive à la médiathèque

Couleurs et Ficelles de la MJC anime un atelier créatif sur le thème Le jeu du Je/Nous enfants, ados, adultes, famille.

Les productions seront suspendues à un fil sur la place des arcades le jeudi 19 mars jour national de La grande Lessive.

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31

La grande lessive à la médiathèque

The MJC’s Couleurs et Ficelles is running a creative workshop on the theme of Le jeu du Je/Nous for children, teenagers, adults and families.

The creations will be hung from a thread in the Place des Arcades on Thursday March 19, the national day of La grande Lessive.

