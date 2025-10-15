La grande lessive Atelier création par les Dominicianes Pont-l’Évêque

La grande lessive Atelier création par les Dominicianes Pont-l’Évêque mercredi 15 octobre 2025.

La grande lessive Atelier création par les Dominicianes

place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Un atelier création en accès libre aux Dominicaines dans le cadre de la grande lessive, jeudi 16 octobre. Venez préparer vos créations qui seront exposées le lendemain sur le lavoir du jardin des Dominicaines ou dans la commune partenaire de votre choix.

Un atelier création de dessin en accès libre aux Dominicaines dans le cadre de La grande lessive , qui aura lieu le jeudi 16 octobre. Venez préparer vos créations qui seront exposées le lendemain sur le lavoir du jardin des Dominicaines ou dans la commune partenaire de votre choix. Accès libre et gratuit .

place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : La grande lessive Atelier création par les Dominicianes

An open-access creative workshop at Les Dominicaines as part of La Grande Laundry, Thursday October 16. Come and prepare your creations, which will be exhibited the following day in the Dominican garden wash-house, or in the partner town of your choice.

German : La grande lessive Atelier création par les Dominicianes

Ein frei zugänglicher Kreativ-Workshop in den Dominicaines im Rahmen der großen Wäsche am Donnerstag, den 16. Oktober. Kommen Sie und bereiten Sie Ihre Kreationen vor, die am nächsten Tag auf dem Waschplatz im Garten der Dominikanerinnen oder in einer Partnergemeinde Ihrer Wahl ausgestellt werden.

Italiano :

Laboratorio creativo gratuito ai Dominicaines nell’ambito della grande lessive , giovedì 16 ottobre. Venite a preparare le vostre creazioni, che saranno esposte il giorno successivo nel lavatoio del giardino dei Dominicaines o nella città partner di vostra scelta.

Espanol :

Un taller creativo gratuito en las Dominicaines en el marco de la grande lessive , el jueves 16 de octubre. Venga a preparar sus creaciones, que se expondrán al día siguiente en el lavadero del jardín de las Dominicaines o en la ciudad asociada de su elección.

L’événement La grande lessive Atelier création par les Dominicianes Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Terre d’Auge Tourisme