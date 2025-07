La « grande lessive » au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville

L’association « Autour du Lavoir » organise sa traditionnelle animation de la « grande lessive » en 2 temps :

– Départ de la « randonnée de Gargantua » (1h30) agrémentée de rencontres,

– Puis, représentaion des lavandières et du groupe folklorique normand « La Morelle » au lavoir,

– Enfin, collation offerte.

Parking de la mairie Fort-Moville 27210 Eure Normandie assautourdulavoir@gmail.com

English : La « grande lessive » au lavoir de Fort-Moville

The « Autour du Lavoir » association is organizing its traditional « grande lessive » event in 2 parts:

– Start of the « randonnée de Gargantua » (1h30), with a series of encounters,

– Then, a performance by the washerwomen and the Norman folk group « La Morelle » at the washhouse,

– Finally, a snack.

German :

Der Verein « Autour du Lavoir » organisiert seine traditionelle Animation der « großen Wäsche » in zwei Phasen:

– Start der « Wanderung von Gargantua » (1,5 Stunden) mit Begegnungen,

– Anschließend Vorstellung der Waschfrauen und der normannischen Folkloregruppe « La Morelle » im Waschhaus,

– Anschließend wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

L’associazione « Autour du Lavoir » organizza il suo tradizionale evento « Grande Laundry » in 2 tappe:

– Inizio dell’escursione « Gargantua » (1h30), con una serie di incontri,

– Poi, spettacolo delle lavandaie e del gruppo folkloristico normanno « La Morelle » al lavatoio,

– Infine, merenda.

Espanol :

La asociación « Autour du Lavoir » organiza su tradicional « Grande Laundry » en 2 etapas:

– Inicio de la « caminata Gargantua » (1h30), con una serie de encuentros,

– A continuación, actuación de las lavanderas y del grupo folclórico normando « La Morelle » en el lavadero,

– Por último, un tentempié.

