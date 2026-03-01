La Grande lessive Le jeu du Je-nous Melleray
La Grande lessive Le jeu du Je-nous Melleray jeudi 19 mars 2026.
La Grande lessive Le jeu du Je-nous
Jardin de la Bibliothèque Melleray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 08:00:00
fin : 2026-03-19 18:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Manifestation culturelle internationale. Installation artistique éphémère faite par tou.te.s. Chacun est invité à accrocher une réalisation, format A4, à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette journée. .
Jardin de la Bibliothèque Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Grande lessive Le jeu du Je-nous Melleray a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude