La Grande lessive Le jeu du Je-nous Melleray

La Grande lessive Le jeu du Je-nous

Jardin de la Bibliothèque Melleray Sarthe

Début : 2026-03-19 08:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Manifestation culturelle internationale. Installation artistique éphémère faite par tou.te.s. Chacun est invité à accrocher une réalisation, format A4, à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette journée. .

Jardin de la Bibliothèque Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire

