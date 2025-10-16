« La Grande lessive » Melleray

« La Grande lessive » Melleray jeudi 16 octobre 2025.

L’association des Éclairés du Bocage propose à tous de réaliser selon la technique de son choix (dessin, collage ou photomontage…) sur un format 21×29,7cm, une production sur le thème « Nuit et jour, réfléchir les lumières! », de venir l’accrocher sur les fils tendus devant la bibliothèque, logis du Bailly, place du château à Montmirail. Nul besoin d’être artiste. Seul importe le désir de donner à voir une réalisation plastique. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations, en toute simplicité et en toute convivialité .

Montmirail Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire

