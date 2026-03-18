La Grande Lessive

Ancien lavoir face à l’étang du bourg Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La 40ème édition de La Grande Lessive aura lieu le jeudi 19 mars à partir de 9 heures et devra répondre à l’invitation suivante Le jeu du JE NOUS . La mise en lumière du JE et du NOUS semblait nécessaire pour célébrer les 20 ans d’existence de la manifestation grâce au JE de la création personnelle et au NOUS des ses millions d’acteurs.

La manifestation internationale de La Grande Lessive a souhaité innover en demandant aux participants d’un jour de former des triptyques autour d’un vêtement. Il est donc possible de se grouper à trois pour présenter un vêtement (ancien, actuel ou futuriste), sa reproduction sous format A4 (dessin, photo, peinture, collage,…) et un texte toujours sous format A4, même de quelques mots inspiré de ce vêtement. Les œuvres seront comme d’habitude exposées au lavoir de l’étang du bourg.

Le vêtement doit être assez léger pour ne pas casser les fils. .

Ancien lavoir face à l’étang du bourg Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 86 05 98

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English : La Grande Lessive

L’événement La Grande Lessive Mérinchal a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme