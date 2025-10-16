La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! » Faux
La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! »
Grande Halle Faux Dordogne
L’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invite à participer à LA GRANDE LESSIVE® d’octobre !
Ce rendez-vous automnal du 3ème jeudi du mois est international. L’an dernier 14 millions de personnes de 134 pays différents ont participé à l’événement et accroché leur “LINGE” !
L’association tendra des fils à linge, sur lesquels chacun pourra gratuitement venir y tendre son LINGE, ou venir le (la) réaliser en direct grâce à notre atelier sur place.
MAIS DE QUEL LINGE S’AGIT-IL ? C’ est
… une création artistique (dessin, croquis, collage, peinture, photo-montage, poésie visuelle, etc.)
… interprétant le thème “Nuit et jour, réfléchir les lumières !”, proposé par le collectif LA GRANDE LESSIVE
… sur une feuille ou un tissu, exclusivement de format A4 (21×29,7cm).
Alors laissez-vous porter par votre imagination, composer votre œuvre. Toutes les techniques sont possibles ! .
