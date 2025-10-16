La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! » Faux

La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! » Faux jeudi 16 octobre 2025.

La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! »

Grande Halle Faux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invite à participer à LA GRANDE LESSIVE® d’octobre !

Ce rendez-vous automnal du 3ème jeudi du mois est international. L’an dernier 14 millions de personnes de 134 pays différents ont participé à l’événement et accroché leur “LINGE” !

L’association tendra des fils à linge, sur lesquels chacun pourra gratuitement venir y tendre son LINGE, ou venir le (la) réaliser en direct grâce à notre atelier sur place.

MAIS DE QUEL LINGE S’AGIT-IL ? C’ est

… une création artistique (dessin, croquis, collage, peinture, photo-montage, poésie visuelle, etc.)

… interprétant le thème “Nuit et jour, réfléchir les lumières !”, proposé par le collectif LA GRANDE LESSIVE

… sur une feuille ou un tissu, exclusivement de format A4 (21×29,7cm).

Alors laissez-vous porter par votre imagination, composer votre œuvre. Toutes les techniques sont possibles ! .

Grande Halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99

English : La grande lessive

German : La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! »

Italiano :

Espanol : La grande lessive

L’événement La grande lessive | « Nuit et jour, réfléchir les lumières ! » Faux a été mis à jour le 2025-08-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides