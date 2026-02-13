La Grande Lessive

Place de l’Eglise Saint-Martin-en-Haut Rhône

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-19 09:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La Grande Lessive est un évènement artistique, convivial et intergénérationnel. Cette exposition d’art à ciel ouvert permet aussi bien à des professionnels qu’à des amateurs de dévoiler leur talent sur un thème donné.

Place de l’Eglise Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 48 61 01 mairie.saint-martin-en-haut@cc-mdl.fr

English :

La Grande Lessive is an artistic, convivial and intergenerational event. This open-air art exhibition allows both professionals and amateurs to showcase their talent on a given theme.

L’événement La Grande Lessive Saint-Martin-en-Haut a été mis à jour le 2026-02-13 par Destination Monts du Lyonnais