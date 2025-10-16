La grande lessive® Yzatis Yzeure
La grande lessive® Yzatis Yzeure jeudi 16 octobre 2025.
La grande lessive®
Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : Jeudi 2025-10-16 09:00:00
fin : 2025-10-16 18:00:00
2025-10-16
Initiée par Joëlle Gonthier, plasticienne, cette exposition vous invite à apporter un dessin, une peinture… au format A4 et à l’accrocher aux fils tendus. Le thème Nuit et jour, réfléchir les lumières .
Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
English :
Initiated by visual artist Joëlle Gonthier, this exhibition invites you to bring an A4 drawing or painting and hang it on the stretched wires. The theme: « Night and day, reflecting light ».
German :
Diese von der Künstlerin Joëlle Gonthier initiierte Ausstellung lädt Sie ein, eine Zeichnung oder ein Gemälde im A4-Format mitzubringen und an den gespannten Fäden aufzuhängen. Das Thema: « Tag und Nacht, die Lichter reflektieren ».
Italiano :
Iniziata da Joëlle Gonthier, artista visiva, questa mostra invita a portare un disegno o un dipinto in formato A4 e ad appenderlo ai fili tesi. Il tema: « Notte e giorno, riflettendo la luce ».
Espanol :
Iniciada por Joëlle Gonthier, artista plástica, esta exposición le invita a traer un dibujo o pintura A4 y colgarlo en los alambres tensados. El tema: « Noche y día, reflejo de la luz ».
