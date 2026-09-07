La Grande Lessive® Parking d’Yzatis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

La Grande Lessive®

Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 09:00:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Sur un format A4, composez des paysages ou des objets avec la lumière, le dessin et l’écriture et accrochez vos réalisations aux fils tendus à Yzatis. Pas besoin d’être un as en arts plastiques, il suffit de créer sur le thème « Photo (et) graphie ».

.

Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On an A4 sheet, create landscapes or objects using light, drawing, and writing, and hang your creations on the strings stretched across Yzatis. You don’t need to be an art whiz—just create something based on the theme “Photo (and) Graphie.”

L’événement La Grande Lessive® Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région