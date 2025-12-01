La grande ludothèque de Noël Place Littré Avranches

La grande ludothèque de Noël

Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Des dizaines de jeux de société et de jeux en bois pour passer une après-midi inoubliable avec l’association Rejouets.

Sardines, pique-plume, sésame, abalone, Puissance 4, Rolit, Blokus, Saboteur, Time bomb, Bazar bizarre, Mow, Skyjo, 6 qui prend, Crack list, Serpentina, Bamboleo, billard japonais à billes, billard hollandais, Croquignole, dominos et échecs géants, jeu de nim, passe-trappe. .

Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40

English : La grande ludothèque de Noël

L’événement La grande ludothèque de Noël Avranches a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts