La grande ludothèque de Noël Place Littré Avranches
Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Des dizaines de jeux de société et de jeux en bois pour passer une après-midi inoubliable avec l’association Rejouets.
Sardines, pique-plume, sésame, abalone, Puissance 4, Rolit, Blokus, Saboteur, Time bomb, Bazar bizarre, Mow, Skyjo, 6 qui prend, Crack list, Serpentina, Bamboleo, billard japonais à billes, billard hollandais, Croquignole, dominos et échecs géants, jeu de nim, passe-trappe. .
Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40
