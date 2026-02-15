La Grande Mangeaille, brunch déguisé, Spécial Mardi Gras Table de Léonie Restaurant Table Léonie de Millau Millau
Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-22
La Grande Mangeaille de Léonie Édition Mardi Gras
Vous avez adoré la première édition… la voilà de retour, encore plus festive et gourmande !
Un brunch déguisé, un grand buffet à volonté, sucré & salé, à picorer, à partager et à reprendre sans compter
Côté animations
Jeux de société
Maquilleur
Photobooth
Concours du meilleur déguisement
→ un cadeau pour les grands
→ un cadeau pour les petits
Ici, on vient déguisé, on mange bien, on rigole, et on profite d’un vrai moment comme chez Mamie Léonie
Dimanche 22 février
11h –> 16h
Buffet à volonté
Spécial Mardi Gras
Réservation conseillée 9.9 .
Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 46 contact@leonie-millau.fr
