La Grande Mangeaille, brunch déguisé, Spécial Mardi Gras Table de Léonie Restaurant Table Léonie de Millau Millau

La Grande Mangeaille, brunch déguisé, Spécial Mardi Gras Table de Léonie

Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

La Grande Mangeaille de Léonie Édition Mardi Gras 
Vous avez adoré la première édition…  la voilà de retour, encore plus festive et gourmande !
Un brunch déguisé, un grand buffet à volonté, sucré & salé, à picorer, à partager et à reprendre sans compter 

 Côté animations
 Jeux de société
 Maquilleur
 Photobooth
 Concours du meilleur déguisement
→ un cadeau pour les grands
→ un cadeau pour les petits 

Ici, on vient déguisé, on mange bien, on rigole, et on profite d’un vrai moment comme chez Mamie Léonie 
 Dimanche 22 février
 11h –> 16h
 Buffet à volonté
 Spécial Mardi Gras
 Réservation conseillée 9.9  .

Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 46  contact@leonie-millau.fr

