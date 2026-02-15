La Grande Mangeaille, brunch déguisé, Spécial Mardi Gras Table de Léonie Restaurant Table Léonie de Millau Millau

La Grande Mangeaille, brunch déguisé, Spécial Mardi Gras Table de Léonie

Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-22

2026-02-22

La Grande Mangeaille de Léonie Édition Mardi Gras

Vous avez adoré la première édition… la voilà de retour, encore plus festive et gourmande !

Un brunch déguisé, un grand buffet à volonté, sucré & salé, à picorer, à partager et à reprendre sans compter

Côté animations

Jeux de société

Maquilleur

Photobooth

Concours du meilleur déguisement

→ un cadeau pour les grands

→ un cadeau pour les petits

Ici, on vient déguisé, on mange bien, on rigole, et on profite d’un vrai moment comme chez Mamie Léonie

Dimanche 22 février

11h –> 16h

Buffet à volonté

Spécial Mardi Gras

Réservation conseillée

Restaurant Table Léonie de Millau 80 bd du Cardinal François Marty Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 46 contact@leonie-millau.fr

