La Grande Marée, le festival de la mer et des marins à Paris Musée national de la Marine Paris

Après une première édition réussie, ayant réuni plus de 60 personnalités au musée national de la Marine, le festival La Grande Marée, organisé avec La Saison Bleue, poursuit sa mission : sensibiliser aux enjeux culturels, environnementaux et scientifiques, partager les connaissances et faire rêver le public à travers récits d’aventures, photographies, films et œuvres littéraires.

Le festival s’inscrit dans la dynamique de la 3e Conférence Océan des Nations unies, tenue à Nice en juin 2025, qui a remis le bleu des mers au cœur des discussions internationales. À travers les témoignages de femmes et d’hommes engagés et passionnés, La Grande Marée vous invite à embarquer pour un voyage inédit, où culture, science et aventure se rencontrent.

LE PROGRAMME

SAMEDI 21 MARS

Voir le programme des événements de la journée (11h – 18h – Accès libre et gratuit) 11h – 13h – Avant-première : Glaciers, enquête sur une disparition (Auditorium)



D’ici 2050, un tiers des glaciers inscrits au Patrimoine mondial auront disparu, menaçant l’accès à l’eau douce de près de deux milliards de personnes, la stabilité des montagnes, les équilibres géopolitiques et le climat mondial. Du Groënland à l’Antarctique en passant par les Alpes, les Andes et l’Asie centrale, au plus près des scientifiques, diplomates, politiques et citoyens engagés, le film explore les multiples enjeux liés à la fonte accélérée de ces géants de glace, qui constituent l’un des meilleurs indicateurs naturels du changement climatique. Un film de Pierre-Olivier François et Judith Rueff



11h – 11h30 – Rencontre littéraire : Et la mer s’en souviendra (Espace d’actualités)

Rencontre et séance de dédicaces avec les auteurs Christophe Boltanski et Julia Lepère, à l’occasion de la sortie des livres Le Trait de la côte (C. Boltanski, éd. Stock, 2026) et La Mer et son double (J. Lepère, éd. du Sous-sol, 2026). Deux histoires de rivages irréels, d’identité et de transmission. 11h45 – 11h30 – Rencontre littéraire : Récits de rivages (Espace d’actualités)

Rencontre avec José-Manuel Lamarque, grand reporter spécialiste des affaires maritimes, en charge des “Chroniques littorales” sur France Inter, et Lucie Malbos, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université de Poitiers, spécialiste du monde scandinave au premier millénaire et co-autrice de Vikings. Enquête sur les femmes des terres gelées (éd. Tallandier, 2026). 14h – 14h45 – « S’engager pour l’océan », conférence d’Isabelle Autissier (Auditorium)

De la compétition en solitaire aux grandes expéditions polaires, de l’écriture à l’engagement pour la protection du vivant : le parcours d’Isabelle Autissier est entièrement tourné vers la mer. À l’occasion de la Grande Marée, elle partage sa vision sensible et engagée de l’océan, entre récit d’aventure, regard scientifique et appel à l’action. 15h – 15h30 – Rencontre littéraire : Le plastique, un poison si pratique (Espace d’actualités)

Le plastique a révolutionné nos usages… au prix d’une contamination durable du vivant. État des lieux, idées reçues et pistes d’action avec Marie-France Dignac, directrice de recherche à l’INRAE, spécialiste de la pollution plastique et contributrice de l’ouvrage collective Le plastique, un poison si pratique (éd. Sorbonne Université Presses, 2025). 15h30 – 16h15 – Éloge des courants avec Erik Orsenna (Auditorium)

Écrivain, écrivain de Marine et membre de l’Académie française, Erik Orsenna est l’auteur, notamment, de L’Exposition coloniale, prix Goncourt 1988, La grammaire est une chanson douce (2001), Portrait du Gulf Stream (2004), L’Avenir de l’eau (2008) ou Ces Fleuves qui coulent en nous (2025). 16h – 16h45 – Table-ronde : la biodiversité marine, une source d’inspiration (Espace d’actualités)

Avec Nadia Améziane, professeure du Muséum national d’Histoire naturelle, Daniela Lorini, artiste et architecte bolivienne et Guillian Graves, designer et président de Big Bang Project, cette rencontre proposera d’explorer la mer comme un espace d’observation, d’écoute et d’émerveillement, où les formes du vivant nourrissent autant la connaissance que la création. 17h – 17h45 – « Oiseaux, poissons… Biodiversité, état des lieux », conférence d’Allain Bougrain Dubourg (Auditorium)

Des airs aux profondeurs marines, la biodiversité révèle l’état de santé de notre planète. Allain Bougrain Dubourg, journaliste, militant, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO France), dresse un panorama accessible des équilibres du vivant, des espèces menacées aux écosystèmes fragilisés. 17h30 – 18h – Rencontre littéraire : Des micro-organismes aux géants marins (Espace d’actualités)

Du plancton invisible à l’œil nu aux grands mammifères marins, l’océan abrite une chaîne du vivant d’une richesse vertigineuse. Vincent Doumeizel, conseiller Océan aux Nations Unies, fondateur de la Coalition mondiale des algues et Adèle Rosenfeld, autrice de Les Méduses n’ont pas d’oreilles (2022, prix Fénéon) explorent ces mondes interdépendants, où les plus petits organismes jouent un rôle essentiel dans les équilibres planétaires, tandis que les géants marins incarnent la puissance et la fragilité des écosystèmes.



LA NUIT DE LA BALEINE – SAMEDI 21 MARS, 18H30-23h Animal emblématique, plus grand mammifère marin et gardienne de notre planète bleue, la baleine est mise à l’honneur le samedi 21 mars à partir de 18h30 à travers une programmation mêlant projections, musique et littérature. Une immersion sensible et engagée dans l’univers de ces géantes des mers, ponctuée d’une rencontre exceptionnelle avec Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, qui a fait de la sauvegarde des baleines le combat de sa vie. 18h30 – 20h – Le Chant des baleines, théâtre musique et rencontre

Quand le théâtre, la musique, la littérature et les sciences s’unissent et s’entremêlent pour lever le voile sur l’univers des baleines. 20h30 – 21h – « Le combat d’une vie », conférence de Paul Watson

Paul Watson retrace un parcours hors norme, fait de convictions profondes, d’actions spectaculaires et de combats menés. Conférence suivie d’une séance de dédicaces. 21h30 – 23h – Projection : Les Gardiennes de la planète

Documentaire de Jean-Albert Lièvre, 2023 (82 minutes) Gratuit. Sur réservation uniquement.

DIMANCHE 22 MARS

Voir le programme des événements de la journée (11h30 – 18h30 – Accès libre et gratuit) 11h30 – 12h – Rencontre littéraire : La flibuste, pillage ou héritage (Espace d’actualités)

Entre mythe et réalité, la flibuste continue de fasciner et d’interroger. À travers leurs ouvrages respectifs Corsaires à Marseille – Onze portraits d’aventuriers des mers (éd. Anacharsis, 2025) et L’enfer de la flibuste – Pirates français dans la mer du Sud (éd. Anacharsis, 2021, co-direction Raynald Laprise), Laure-Hélène Gouffran et Frantz Olivié explorent les multiples visages de ces aventuriers de mer, entre exploits maritimes, violences, commerce et construction d’imaginaires durables. 12h30 – 13h15 – Rencontre littéraire : L’océan, reflet de nos naufrages (Espace d’actualités)

À la fois théâtre de drames humains et miroir de nos fragilités, l’Océan révèle ce qui vacille lorsque tout bascule. Daniel Fiévet, animateur de l’émission Le temps d’un bivouac sur France Inter, et la romancière Michèle Lesbre croisent récits réels et écriture littéraire pour explorer l’expérience du naufrage — physique, intime, symbolique. 14h – 14h45 – Table-ronde : Women Actions for the Ocean (Auditorium)

Un moment de rencontre et d’inspiration pour mettre en lumière l’engagement de femmes qui œuvrent, chacune à leur manière, pour la protection de l’Océan. Cette table-ronde avec Rym Benzina, présidente de l’association La Saison Bleue, et Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, sera complétée d’une projection pour aborder le thème du leadership féminin dans un domaine encore largement mené par les hommes. 14h30 – 15h – Rencontre littéraire : Histoire de la mer (Espace d’actualités)

Théâtre d’épisodes sanglants, de tragédies et de découvertes, l’océan a nourri l’imaginaire des Hommes. C’est cette grande histoire de la mer, présentée en épisodes, que François Lefèvre et Jörg Mailliet ont transformé en épopée graphique et historique, aux côtés de Matz et Olivier Chaline (éd. Les Arènes BD / Sorbonne Université, 2025). À découvrir lors d’une rencontre suivie d’une séance de dédicaces. 15h – 15h45 : « Protéger sous la mer, la force océanique stratégique française », conférence de Cyrille Poirier Coutansais et du vice-amiral d’escadre Xavier Petit

Sous la surface des océans se joue une part essentielle de l’équilibre stratégique mondial. À travers le regard croisé du vice-amiral d’escadre Xavier Petit, commandant les Forces sous-marines et la Force océanique stratégique, et du spécialiste de géopolitique maritime Cyrille Poirier Coutansais, cette rencontre propose de mieux comprendre le rôle des sous-marins nucléaires dans la dissuasion française et les grands enjeux géopolitiques qui se jouent aujourd’hui sous la mer. 15h30 – 16h15 – Rencontre littéraire : Hommage au capitaine (Espace d’actualités)

Avec Aucune nuit ne sera noire (éd. Albin Michel, 2025), la romancière Fatou Diome, membre de l’Académie royale de Belgique, ouvre un espace de réflexion sur l’exil, l’espérance et la dignité humaine face aux épreuves. Une rencontre avec l’autrice suivie d’une séance de dédicaces. 16h – 16h45 – « L’Appel du large », conférence de Marie Tabarly (Auditorium)

Capitaine de Pen-Duick VI, Marie Tabarly a marqué l’histoire de la voile en menant son équipage à la victoire en temps réel lors de l’Ocean Globe Race 2023. Une aventure maritime exceptionnelle, placée sous le signe de l’engagement, de la transmission et du retour aux fondamentaux de la navigation, où l’humain, l’expérience et l’instinct reprennent toute leur place face à l’immensité de l’océan. Conférence suivie d’une séance de dédicaces 16h45 – 17h30 – Rencontre littéraire : Venir d’une mer (Espace d’actualités)

Avec Venir d’une mer (éd. Stock, 2025) Belinda Cannone nous emmène dans sa nuit au musée – au Mucem plus précisément – où elle s’est immergée dans une Méditerranée que sa famille a sillonnée, mêlant origines, identité et souvenirs. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces 17h – 18h30 – Table-ronde : L’océan, la création à la rescousse du vivant (Auditorium)

Immense, fascinant, parfois déroutant, l’océan cristallise nos élans de conquête autant que nos inquiétudes face aux bouleversements écologiques. À l’heure où il vacille, l’art se fait éclaireur et passeur d’émotions. Entre science, engagement et création, cette table ronde propose une plongée sensible et critique dans nos relations avec le monde marin : entre désir d’exploration, conflits d’usages et fragilité du vivant.

La Grande Marée revient à Paris au musée national de la Marine pour sa deuxième édition ! Les samedi 21 et dimanche 22 mars, écrivains, scientifiques, artistes, navigateurs, décideurs et militants se vous rendez-vous pour célébrer l’océan.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée national de la Marine 17, place du Trocadero 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/la-grande-maree-2e-edition.html https://www.facebook.com/museemarineparis/ https://www.facebook.com/museemarineparis/



Afficher la carte du lieu Musée national de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

