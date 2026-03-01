La Grande Marée – Le festival de la mer et des marins Musée national de la Marine Paris

Vendredi 20 mars (journée)

Pour sensibiliser les élèves à la protection des océans, le festival propose à des classes du collège et du lycée de participer gratuitement à des rencontres et à des ateliers.

Au programme :

des rencontres en auditorium avec des acteurs reconnus de la société civile engagés dans l’observation, l’étude et la sauvegarde du monde maritime ;

des ateliers où les élèves s’interrogent sur les enjeux scientifiques, culturels et environnementaux des océans ;

la visite libre (sans guide) du musée national de la Marine / entrées gratuites

Vendredi 20 mars (soirée)

18h30 – Rencontre : Un océan, des solutions ? Avec Catherine Chabaud

19h30 – Rencontre : Quand l’océan s’éveillera… le monde vacillera Avec Olivier Poivre d’Arvor

21h – Rencontre : La grande aventure du Trophée Jules Verne Avec Titouan Lamazou

Samedi 21 mars (journée)

11h – Projection en avant-première : Glaciers, enquête sur une disparition

11h – Rencontre littéraire : Et la mer s’en souviendra

11h45 – Rencontre littéraire : Récits de rivage

14h – Conférence : S’engager pour l’Océan

15h – Rencontre littéraire : Le plastique, un poison si pratique

15h30 – Conférence : Vive la mer ! Eloge des courants

16h – Table ronde : La biodiversité marine, une source d’inspiration

17h – Conférence : Oiseaux, poissons… biodiversité, état des lieux

17h30 – Rencontre littéraire : Des micro-organismes aux géants marins

Samedi 21 mars (soirée)

Animal emblématique, plus grand mammifère marin et gardienne de notre planète bleue, la baleine est mise à l’honneur le samedi 21 mars à partir de 18h30 à travers une programmation mêlant projections, musique et littérature. Cette soirée propose une immersion sensible et engagée dans l’univers de ces géantes des mers. Une rencontre exceptionnelle aura également lieu avec le capitaine Paul Watson, fondateur de Sea Sheperd, qui a fait de la sauvegarde des baleines le combat de sa vie.

18h30 – Théâtre, musique et rencontre : Le chant des baleines

20h30 – Conférence : Paul Watson, le combat d’une vie

21h30 – Projection : Les Gardiennes de la planète

Dimanche 22 mars

11h30 – Rencontre littéraire : Pillage ou héritage – la flibuste

12h30 – Rencontre littéraire : L’océan, reflet de nos naufrages

14h – Table ronde : Women Actions for the Ocean

14h30 – Rencontre littéraire : Histoire de la mer

15h – Conférence : Protéger sous la mer – la force océanique stratégique française

15h30 – Rencontre littéraire : Hommage au capitaine

16h – Conférence : L’appel du large

16h45 – Venir d’une mer

17h – Table ronde : L’Océan : la création à la rescousse du vivant

Seront à bord

Olivier Adam, Nadia Ameziane, Isabelle Autissier, Alexia Barrier, Rym Benzina, Simon Bernard, Christophe Boltanski, Allain Bougrain-Dubourg, Camille Brunel, Belinda Cannone, Catherine Chabaud, Yann Claudel, Marie Diehl, Marie-France Dignac, Fatou Diome, Victorien Erussard, Daniel Fiévet, Pierre-Olivier François, Laure-Hélène Gouffran, Guillian Graves, Marie Kell de Cannart, Nicole King, José-Manuel Lamarque, Titouan Lamazou, Julia Lepère, Marina Lévy, Jean Albert Lièvre, Jorg Mailliet, Lucie Malbos, Vincent Message, Frantz Olivié, Erik Orsenna, Xavier Petit, Olivier Poivre d’Arvor, Patricia Ricard, Adèle Rosenfeld, Marion Semblat, Heïdi Sevestre, Marie Tabarly, Paul Watson, Michael Zemp.

La Grande Marée revient à Paris au musée national de la Marine pour sa deuxième édition ! Durant 3 jours, écrivains, scientifiques, artistes, navigateurs, réalisateurs, décideurs, militants et aventuriers se donnent rendez-vous pour célébrer l’océan avec vous.

Du vendredi 20 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 22h00

vendredi

de 09h30 à 18h00

gratuit

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

La Nuit de la Baleine est accessible sur réservation uniquement.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T10:30:00+01:00

fin : 2026-03-22T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T09:30:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T11:00:00+02:00_2026-03-21T22:00:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T22:00:00+02:00

Musée national de la Marine 17, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/la-grande-maree-2e-edition.html



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