La Grande Montet

Départ de la télécabine des Grands Montets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Organisé par le service des pistes des Grands Montets et Chamonix Ski Alpinisme.

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Départ de la télécabine des Grands Montets Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 75 info@compagniedumontblanc.fr

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English :

Organized by the Grands Montets piste service and Chamonix Ski Alpinisme.

L’événement La Grande Montet Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc