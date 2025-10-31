La Grande Nuit de l’Horreur 2025 Filmothèque du Quartier Latin Paris

La Grande Nuit de l’Horreur 2025 Filmothèque du Quartier Latin Paris vendredi 31 octobre 2025.

Pour Halloween, vibrez toute la nuit au rythme du cinéma d’horreur ! De 20h à 7h, au sein de la Filmothèque du Quartier Latin, une sélection de 4 films : un classique, une comédie horrifique, un inédit indépendant et un film étranger.

Programmation complète : https://grandenuithorreur.fr/programmation/

Présentations par des spécialistes, quiz avec cadeaux et ambiance festive garantie !

Tarif unique : 22 €

Une nuit blanche au cinéma dans l’univers du cinéma d’horreur avec une programmation unique !

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Filmothèque du Quartier Latin 9 Rue Champollion 75005 Paris

https://grandenuithorreur.fr contact@grandenuithorreur.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61581843601380¬if_id=1759781272965018¬if_t=follower_invite&ref=notif https://www.facebook.com/profile.php?id=61581843601380¬if_id=1759781272965018¬if_t=follower_invite&ref=notif