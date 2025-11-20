La grande nuit de l’humour Jarny

La grande nuit de l’humour Jarny jeudi 20 novembre 2025.

La grande nuit de l’humour

3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny Meurthe-et-Moselle

Votre rendez-vous annuel incontournable pour découvrir la nouvelle génération du rire ! Avec Céline Francès, dont la folie vous embarque dans un univers déjanté…Avec Nicolas Benoit, dont le ton unique déclenche l’hilarité chaque soir…Avec David Buniak, dont les personnages tordants se retrouvent dans les situations incroyables… 3 artistes, 3 styles d’humourTout public

3 RUE CLEMENT HUMBERT Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 53 38

English :

Your annual rendez-vous to discover the new generation of laughter! With Céline Francès, whose madness takes you on a wild ride, and Nicolas Benoit, whose unique tone triggers hilarity every night, and David Buniak, whose hilarious characters find themselves in the most unbelievable situations? 3 artists, 3 styles of humor

German :

Die neue Generation des Lachens, die Sie unbedingt kennenlernen müssen! Mit Céline Francès, deren Verrücktheit Sie in eine verrückte Welt entführt?mit Nicolas Benoit, dessen einzigartiger Tonfall jeden Abend für Heiterkeit sorgt?mit David Buniak, dessen verdrehte Charaktere sich in den unglaublichsten Situationen wiederfinden?mit Céline Francès, deren Verrücktheit Sie in eine verrückte Welt entführt?mit Nicolas Benoit, dessen einzigartiger Ton jeden Abend für Heiterkeit sorgt?mit David Buniak, dessen verdrehte Charaktere sich in den unglaublichsten Situationen wiederfinden? 3 Künstler, 3 Humorstile

Italiano :

Il vostro imperdibile appuntamento annuale con la nuova generazione della risata! Con Céline Francès, la cui follia vi porterà in un giro del mondo selvaggio? Con Nicolas Benoit, il cui tono unico vi farà ridere a crepapelle ogni sera? Con David Buniak, i cui personaggi esilaranti si troveranno nelle situazioni più incredibili? 3 artisti, 3 stili di umorismo

Espanol :

La cita anual ineludible con la nueva generación de la risa Con Céline Francès, cuya locura le llevará a un viaje salvaje por el mundo… con Nicolas Benoit, cuyo tono único le hará reír a carcajadas cada noche… con David Buniak, cuyos divertidísimos personajes se encontrarán en las situaciones más increíbles.. 3 artistas, 3 estilos de humor

