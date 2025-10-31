La grande nuit d’Halloween Liesle

La grande nuit d’Halloween

Parking de la salle des fêtes Liesle Doubs

Début : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Rendez-vous à 18h00 précise si vous n’avez pas peur du noir…

Défilé monstrueux dans le village

Pluie de bonbons et de potions sucrées offertes à la salle au dessus du terrain de foot ensorcelé

Venez déguisés, riez, criez, tremblez… Les fantômes vous attendent .

Parking de la salle des fêtes Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

