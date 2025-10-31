La grande nuit d’Halloween Liesle
La grande nuit d'Halloween Liesle vendredi 31 octobre 2025.
La grande nuit d’Halloween
Parking de la salle des fêtes Liesle Doubs
Début : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Rendez-vous à 18h00 précise si vous n’avez pas peur du noir…
Défilé monstrueux dans le village
Pluie de bonbons et de potions sucrées offertes à la salle au dessus du terrain de foot ensorcelé
Venez déguisés, riez, criez, tremblez… Les fantômes vous attendent .
Parking de la salle des fêtes Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
