La Grande Odyssée

Morzine Haute-Savoie

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

2026-01-10

La Grande Odyssée est l’une des plus grandes courses de chiens de traîneaux au monde. Les 10 et 11 janvier, Avoriaz aura l’honneur d’accueillir le prologue et le grand départ de la prochaine édition.

Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes press@grandeodyssee.com

English : La Grande Odyssée

La Grande Odyssée is one of the world’s greatest sled dog races. On January 10 and 11, Avoriaz will have the honor of hosting the prologue and the grand start of the next edition.

