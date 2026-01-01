La Grande Odyssée Royal Canin 3ème étape à Savoie Grand Revard

Les Déserts Savoie

Début : 2026-01-13 09:30:00

fin : 2026-01-13 17:00:00

2026-01-13

Depuis 20 ans la Grande Odyssée est l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe ! C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde.

Les Déserts 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

For 20 years, La Grande Odyssée has been Europe?s annual sled dog event! It is the most demanding stage race in a unique alpine setting.

