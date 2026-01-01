La Grande Odyssée Royal Canin 3ème étape à Savoie Grand Revard Les Déserts
La Grande Odyssée Royal Canin 3ème étape à Savoie Grand Revard Les Déserts mardi 13 janvier 2026.
La Grande Odyssée Royal Canin 3ème étape à Savoie Grand Revard
Les Déserts Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 09:30:00
fin : 2026-01-13 17:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Depuis 20 ans la Grande Odyssée est l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe ! C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde.
.
Les Déserts 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For 20 years, La Grande Odyssée has been Europe?s annual sled dog event! It is the most demanding stage race in a unique alpine setting.
L’événement La Grande Odyssée Royal Canin 3ème étape à Savoie Grand Revard Les Déserts a été mis à jour le 2026-01-04 par Grand Chambéry Alpes Tourisme