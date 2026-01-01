La Grande Odyssée Royal Canin Étape 11 Villard-de-Lans

Bois Barbu Villard-de-Lans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 10:00:00

fin : 2026-01-22 16:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Etape finale de la Grande Odyssée Royal Canin,

Villard de Lans est heureux d’accueillir pour la 4e fois cette compétition internationale de chiens de traineaux (avec plus de 65 mushers et leurs 600 chiens sur un parcours de 400km et 12 000m de D+ ).

.

Bois Barbu Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 10 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Final stage of the Grande Odyssée Royal Canin,

Villard de Lans is delighted to welcome for the 4th time this international sled dog competition (with over 65 mushers and their 600 dogs on a 400km course and 12,000m of D+ ).

L’événement La Grande Odyssée Royal Canin Étape 11 Villard-de-Lans Villard-de-Lans a été mis à jour le 2026-01-02 par Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans