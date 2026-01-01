La Grande Odyssée Royal Canin Fontcouverte-la-Toussuire

La Grande Odyssée Royal Canin

Rue Blanche Fontcouverte-la-Toussuire Savoie

Début : 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14 20:00:00

2026-01-14

La Toussuire et Le Corbier se réunissent, cette année encore, pour accueillir la 4e étape de la 22e édition de La Grande Odyssée, le mercredi 14 Janvier 2026, sur un parcours de 22km et de 1130m de dénivelé positif.

Once again this year, La Toussuire and Le Corbier are joining forces to host the 4th stage of the 21th edition of La Grande Odyssée, on Wednesday 14 January 2026, on a 22km route with 1130m of ascent.

