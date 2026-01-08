La Grande Odyssée Royal Canin Mass Start étape 7A Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc

La Grande Odyssée Royal Canin Mass Start étape 7A Bonneval-sur-Arc

L’Oratoire Bonneval-sur-Arc Savoie

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Bonneval-sur-Arc accueille le passage de La Grande Odyssée Royal Canin. Des dizaines d’attelages de chiens de traineau arrivant depuis l’Oratoire traverseront le Vieux Village où vous attendent quelques animations.

L’Oratoire Bonneval-sur-Arc 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

English : La Grande Odyssée Royal Canin Mass Start stage 7A Bonneval-sur-Arc

Bonneval-sur-Arc welcomes La Grande Odyssée Royal Canin. Dozens of sled dog teams arrive from the Oratoire to cross the Old Village, where a number of activities await you.

