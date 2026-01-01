La Grande Odyssée Royal Canin Villarembert
La Grande Odyssée Royal Canin Villarembert mercredi 14 janvier 2026.
Début : 2026-01-14 13:00:00
fin : 2026-01-14 20:10:00
2026-01-14
Premiers départs à partir de 17h15 à La Toussuire (Rue principale). Premières arrivées au Corbier à partir de 19h (Front de neige).
La Toussuire et Le Corbier Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@la-toussuire.com
English : La Grande Odyssée Royal Canin
First departures from 5.15pm in La Toussuire (Rue principale). First arrivals at Le Corbier from 7pm (Front de neige).
