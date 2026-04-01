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La Grande Ourse Cholet

La Grande Ourse Cholet vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Plusieurs lieux de Cholet

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : 2026-04-17T19:30:00

Fin : 2026-04-17T

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5

Cholet

La Grande Ourse

Plusieurs lieux de Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

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Plusieurs lieux de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire   microfaune25@gmail.com

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English :

L’événement La Grande Ourse Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais

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