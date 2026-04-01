La Grande Ourse Cholet
La Grande Ourse Cholet vendredi 17 avril 2026.
Cholet
La Grande Ourse
Plusieurs lieux de Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
.
Plusieurs lieux de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire microfaune25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Grande Ourse Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- 4 211 KM par la Compagnie Nouveau Jour Cholet 9 avril 2026
- Premières Scènes Cholet 9 avril 2026
- Tyreek McDole Cholet 11 avril 2026
- La Semaine de Cholet Théâtre Amateur Cholet 11 avril 2026
- Visite guidée Exposition Couleurs d’enfance Cholet 11 avril 2026