Cholet

La Grande Ourse

Plusieurs lieux de Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

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Plusieurs lieux de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire microfaune25@gmail.com

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English :

L’événement La Grande Ourse Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais