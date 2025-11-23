LA GRANDE PARADE DE NOËL Béziers

LA GRANDE PARADE DE NOËL

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Cortège unique avec 10 chars lumineux et 160 danseurs en costumes colorés en déambulation dans le centre-ville.

Entrez dans la magie de Noël avec la grande parade où rêve et réalité se côtoient.

En ouverture: le défilé de Noël des Penas et Bandas.

Itinéraire

Grand côté des Allées Paul Riquet,

Rond-Point de la Victoire

Rue de la République

Rue Paul Riquet

Place de la Mairie

Entrée libre. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

A unique procession with 10 illuminated floats and 160 dancers in colorful costumes strolling through the city center.

German :

Einzigartiger Umzug mit 10 leuchtenden Wagen und 160 Tänzern in bunten Kostümen, die durch das Stadtzentrum ziehen.

Italiano :

Un corteo unico nel suo genere, con 10 carri illuminati e 160 ballerini in costumi colorati che attraversano il centro della città.

Espanol :

Un desfile único con 10 carrozas iluminadas y 160 bailarines ataviados con coloridos trajes que recorren el centro de la ciudad.

