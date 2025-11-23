LA GRANDE PARADE DE NOËL Béziers
LA GRANDE PARADE DE NOËL
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Entrez dans la magie de Noël avec la grande parade où rêve et réalité se côtoient.
Cortège unique avec 10 chars lumineux et 160 danseurs en costumes colorés qui déambuleront à travers la ville au rythme de la musique.
En ouverture: le défilé de Noël des Penas et Bandas.
Itinéraire
Grand côté des Allées Paul Riquet,
Rond-Point de la Victoire
Rue de la République
Rue Paul Riquet
Place de la Mairie
Entrée libre. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
A unique procession with 10 illuminated floats and 160 dancers in colorful costumes strolling through the city center.
German :
Einzigartiger Umzug mit 10 leuchtenden Wagen und 160 Tänzern in bunten Kostümen, die durch das Stadtzentrum ziehen.
Italiano :
Un corteo unico nel suo genere, con 10 carri illuminati e 160 ballerini in costumi colorati che attraversano il centro della città.
Espanol :
Un desfile único con 10 carrozas iluminadas y 160 bailarines ataviados con coloridos trajes que recorren el centro de la ciudad.
