LA GRANDE PARADE DE NOËL Perpignan
LA GRANDE PARADE DE NOËL Perpignan samedi 6 décembre 2025.
LA GRANDE PARADE DE NOËL
Boulevard Thomas Wilson Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Départ du boulevard Thomas Wilson
.
Boulevard Thomas Wilson Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
English :
Departure from boulevard Thomas Wilson
German :
Start am Boulevard Thomas Wilson
Italiano :
Partenza da boulevard Thomas Wilson
Espanol :
Salida desde el bulevar Thomas Wilson
L’événement LA GRANDE PARADE DE NOËL Perpignan a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN TOURISME