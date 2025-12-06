Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA GRANDE PARADE DE NOËL Perpignan samedi 6 décembre 2025.

Boulevard Thomas Wilson Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Départ du boulevard Thomas Wilson
Boulevard Thomas Wilson Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@perpignan.fr

English :

Departure from boulevard Thomas Wilson

German :

Start am Boulevard Thomas Wilson

Italiano :

Partenza da boulevard Thomas Wilson

Espanol :

Salida desde el bulevar Thomas Wilson

