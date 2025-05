La grande Parade Harley-Davidson – Grimaud, 10 mai 2025 16:00, Grimaud.

Var

La grande Parade Harley-Davidson De Grimaud à Saint-Tropez Grimaud Var

Début : 2025-05-10 16:00:00

fin : 2025-05-10 18:00:00

2025-05-10

La grande parade sera de retour avec 2500 motards qui parcourront 36 km dans le Golfe de Saint-Tropez.

De Grimaud à Saint-Tropez

Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 43 83 info@grimaud-provence.com

English : La grande Parade Harley-Davidson

The big parade will be back with 2,500 bikers covering 36km of the Gulf of Saint-Tropez.

German : La grande Parade Harley-Davidson

Die große Parade wird wieder mit 2500 Motorradfahrern stattfinden, die 36 km durch den Golf von Saint-Tropez fahren werden.

Italiano : La grande Parade Harley-Davidson

La grande parata tornerà con 2.500 ciclisti che percorreranno i 36 km del Golfo di Saint-Tropez.

Espanol : La grande Parade Harley-Davidson

Vuelve el gran desfile con 2.500 motoristas que recorrerán 36 km del golfo de Saint-Tropez.

