La Grande Parade ! Les Rousses
Centre du village Les Rousses Jura
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Emerveillement garanti devant le défilé des commerçants, des moniteurs des ESF, de la Station, avec une chorégraphie des enfants du village !
Animation proposée par l’UACR.
Thème de cette année Western. .
