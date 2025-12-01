La Grande Parade ! Les Rousses

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Grande Parade !

Centre du village Les Rousses Jura

Emerveillement garanti devant le défilé des commerçants, des moniteurs des ESF, de la Station, avec une chorégraphie des enfants du village !
Animation proposée par l’UACR.
Thème de cette année Western.   .

