La Grande Parade !

Centre du village Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Emerveillement garanti devant le défilé des commerçants, des moniteurs des ESF, de la Station, avec une chorégraphie des enfants du village !

Animation proposée par l’UACR.

Thème de cette année Western. .

Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : La Grande Parade !

German : La Grande Parade !

Italiano :

Espanol :

L’événement La Grande Parade ! Les Rousses a été mis à jour le 2025-10-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses