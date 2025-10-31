La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Halloween Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris
La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Halloween Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN PARTY
Vendredi 31 octobre 2025
La parade la plus terrifiante de l’année envahit les rues de Paris
Animée par la Stage Pari Roller, Son et Lumière
Concours de déguisements (avec des cadeaux offerts par nos partenaires)
Vente de boissons & bonbons
Ambiance garantie !
Rendez-vous à 21h place Raoul Dautry (Montparnasse)
Départ à 21h30 pour une parade monstrueusement festive
Déguisement ou un sort
Rejoins la plus grande fête roulante d’Halloween !
Prépare ton plus beau costume
Informations
- Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous tous les vendredis !
- Un événement gratuit, encadré et sans inscription
- Parcours différent chaque semaine
- Boucle entre 16 et 20 Km
- Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.
Les accès
Par le métro : Lignes 4, 6, 12 et 13 – Station Montparnasse Bienvenue
Par la route : Périphérique sud, sortir à la Porte d’Orléans et prendre l’Avenue du Général Leclerc puis l’Avenue du Maine.
Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com
Merci à nos partenaires
Xpeng DOTT Mascot Workwear JBL FG Radio Luminous Mairie de Paris
Pari Roller & Mobilités t’invite à sa Halloween Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient fêter Halloween avec nous.
Le vendredi 31 octobre 2025
de 21h30 à 23h59
gratuit
Adhésion et don possible pour soutenir l’association.
Tout public.
Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Rue du Départ 75014 Paris
https://pari-roller.com/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller