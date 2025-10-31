La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Halloween Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris

La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Halloween Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN PARTY



Vendredi 31 octobre 2025

La parade la plus terrifiante de l’année envahit les rues de Paris

Animée par la Stage Pari Roller, Son et Lumière

Concours de déguisements (avec des cadeaux offerts par nos partenaires)

Vente de boissons & bonbons

Ambiance garantie !

Rendez-vous à 21h place Raoul Dautry (Montparnasse)

Départ à 21h30 pour une parade monstrueusement festive

Déguisement ou un sort

Rejoins la plus grande fête roulante d’Halloween !

Prépare ton plus beau costume

Informations

Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous tous les vendredis !

Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Parcours différent chaque semaine

Boucle entre 16 et 20 Km

Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Les accès

Par le métro : Lignes 4, 6, 12 et 13 – Station Montparnasse Bienvenue

Par la route : Périphérique sud, sortir à la Porte d’Orléans et prendre l’Avenue du Général Leclerc puis l’Avenue du Maine.

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

Merci à nos partenaires

Xpeng DOTT Mascot Workwear JBL FG Radio Luminous Mairie de Paris

Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Rue du Départ 75014 Paris

https://pari-roller.com/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller