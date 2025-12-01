La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Père Noël Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris

Père Noël Party



Vendredi 12 décembre 2025

Cette année, Pari Roller & Mobilités lance un nouvel événement qui promet de devenir incontournable :

La 1ʳᵉ édition de la Père Noël Night Party !

Une soirée unique mêlant ambiance de fête, solidarité et magie de Noël, en partenariat avec Fraternité Police, pour une collecte de cadeaux destinés aux orphelins.

On roule, on partage, on s’amuse… et on fait une belle action !

Pari Roller & Mobilités organise chaque vendredi des balades nocturnes à travers Paris, ouvertes à tous les passionnés de mobilité : roller, vélo, trottinette, skate ou gyroroue.

Ces sorties sont encadrées par des bénévoles expérimentés, pour garantir la sécurité de tous, et restent 100 % gratuites. Chaque parcours est pensé pour permettre aux participants de redécouvrir Paris autrement, profiter d’une ambiance conviviale et festive, et rencontrer d’autres passionnés de mobilité.

Pour cette 1ʳᵉ édition de la Père Noël Night Party, nous vous proposons

la Père Noël Night Party, une balade unique mêlant lumières de Noël, déguisements festifs, solidarité et bonne humeur. Préparez vos costumes de Père Noël, Mère Noël, lutins ou autres personnages de Noël, et venez participer à cette soirée magique qui traversera les rues illuminées de la capitale.

Une grande collecte solidaire pour les enfants

Pour cette première édition de la Père Noël Night Party, nous faisons appel à votre générosité.

Apportez un cadeau (neuf et non emballé), qui sera collecté au départ puis redistribué à des enfants orphelins de l’Union pour l’enfance pour leur offrir un Noël plus doux. En partenariat avec Fraternité Police

Chaque participant peut contribuer : un jouet, un livre, un petit jeu, une peluche,… même un geste simple peut faire la différence.

Dress code : Tous en Père et Mère Noël !

Pour cette soirée exceptionnelle, on veut du rouge, du blanc, et surtout beaucoup d’esprit de Noël !

Objectif : un cortège entièrement rempli de Pères Noël et de Mères Noël !

Et pour aller encore plus loin :

quelques rennes,

des bonhommes de neige,

des sapins…

Bref, tout ce qui met de la magie dans la parade est le bienvenu !

Plus nous serons costumés, plus la fête sera belle.

Notre Stage spéciale Noël

La célèbre Stage Pari Roller, notre scène mobile son & lumière, se pare elle aussi de ses plus beaux habits de Noël !

Entièrement décorée dans le thème pour l’occasion, elle accompagnera le cortège et fera vibrer l’ambiance avec musique, effets lumineux et bonne humeur tout au long de la parade.

Une véritable scène festive roulante qui apportera énergie et convivialité à tout le groupe

Une balade illuminée au cœur de Paris

Cette parade fait partie de nos balades illuminations, avec un parcours traversant plusieurs axes parmi les plus décorés et scintillants de la capitale.

Un moment féérique où se mêlent lumière, bonne humeur, costumes et solidarité — un cocktail parfait pour entrer dans l’esprit des fêtes !

Astuce : Pas de rollers ou de vélo ? La Hotte de Dott vous permet de participer à la parade avec un vélo Dott gratuitement (sur inscription), pour rouler facilement et profiter de toute la magie de l’événement.

Inscription ici

Informations

Seul, entre amis ou en famille

Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Boucle de 17 Km

Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Les accès

Par le métro : Lignes 4, 6, 12 et 13 – Station Montparnasse Bienvenue

Par la route : Périphérique sud, sortir à la Porte d’Orléans et prendre l’Avenue du Général Leclerc puis l’Avenue du Maine.

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

Merci à nos partenaires

Xpeng DOTT Mascot Workwear JBL FG Radio Luminous Mairie de Paris

#Paris #Pariroller #Balade #PerenoelParty #Noelvibes #summer #Parisbynight #Fridaynight #Fridaynightfever #Roller #Trottinette #Vélo #skate #gyroroue #event #savethedate #theplacetobe #dott #fun #goodvibes

Pari Roller & Mobilités t’invite à sa Père Noël Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient fêter Noël avec nous.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 21h30 à 00h30

gratuit

Adhésion et don possible pour soutenir l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-12T01:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T21:30:00+02:00_2025-12-12T00:30:00+02:00

Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Rue du Départ 75014 Paris

https://pari-roller.com/news/pere-noel-night-party-pari-roller-mobilites/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller