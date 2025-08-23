La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Summer Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris

La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Summer Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris vendredi 22 août 2025.

☀️ ℝ ℙ ℝ ℙ ℝ ℝ ℝ ☀️



Vendredi 22 août 2025

On sort les lunettes de soleil et la bonne humeur pour une balade 100% ️

Scène mobile, musique, vibes estivales et bonne humeur garantie !

Grâce à notre partenaire ridedott, participez à la balade à vélo Réservation ici : https://www.helloasso.com/associations/pari-roller/evenements/reservation-velo-dott-22-08-2025

Départ : 21h30, Gare Montparnasse

️ : beach vibes (paréo, chemise hawaïenne, chapeau de paille, brassards, bouée … soyez créatifs !)

Balade gratuite et adaptée à tout âge et tout niveau

⚡ Invitez vos amis, plus on est de roues, plus on rit

Informations

Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous tous les vendredis !

Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Parcours différent chaque semaine

Boucle entre 16 et 20 Km

Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Les accès

Par le métro : Lignes 4, 6, 12 et 13 – Station Montparnasse Bienvenue

Par la route : Périphérique sud, sortir à la Porte d’Orléans et prendre l’Avenue du Général Leclerc puis l’Avenue du Maine.

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

Merci à nos partenaires

Xpeng DOTT Mascot Workwear JBL FG Radio Luminous Mairie de Paris

#Paris #Pariroller #Balade #SummerParty #Beachvibes #summer #Parisbynight #Fridaynight #Fridaynightfever #Roller #Trottinette #Vélo #skate #gyroroue #event #savethedate #theplacetobe #dott #fun #goodvibes

Pari Roller & Mobilités t’invite à sa Summer Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient fêter l’été avec nous.

Le vendredi 22 août 2025

de 21h30 à 23h59

gratuit

Adhésion et don possible pour soutenir l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-23T00:30:00+02:00

fin : 2025-08-23T02:59:00+02:00

Date(s) : 2025-08-22T21:30:00+02:00_2025-08-22T23:59:00+02:00

Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Rue du Départ 75014 Paris

https://pari-roller.com/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller