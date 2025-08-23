La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Summer Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris
La Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Spéciale Summer Party Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Paris vendredi 22 août 2025.
Vendredi 22 août 2025
On sort les lunettes de soleil et la bonne humeur pour une balade 100% ️
Scène mobile, musique, vibes estivales et bonne humeur garantie !
Grâce à notre partenaire ridedott, participez à la balade à vélo Réservation ici : https://www.helloasso.com/associations/pari-roller/evenements/reservation-velo-dott-22-08-2025
Départ : 21h30, Gare Montparnasse
️ : beach vibes (paréo, chemise hawaïenne, chapeau de paille, brassards, bouée … soyez créatifs !)
Balade gratuite et adaptée à tout âge et tout niveau
⚡ Invitez vos amis, plus on est de roues, plus on rit
Informations
- Seul, entre amis ou en famille, rendez-vous tous les vendredis !
- Un événement gratuit, encadré et sans inscription
- Parcours différent chaque semaine
- Boucle entre 16 et 20 Km
- Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.
Les accès
Par le métro : Lignes 4, 6, 12 et 13 – Station Montparnasse Bienvenue
Par la route : Périphérique sud, sortir à la Porte d’Orléans et prendre l’Avenue du Général Leclerc puis l’Avenue du Maine.
Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com
Merci à nos partenaires
Xpeng DOTT Mascot Workwear JBL FG Radio Luminous Mairie de Paris
Pari Roller & Mobilités t’invite à sa Summer Party ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient fêter l’été avec nous.
Le vendredi 22 août 2025
de 21h30 à 23h59
gratuit
Adhésion et don possible pour soutenir l’association.
Tout public.
Gare Montparnasse (Place Raoul Dautry) Rue du Départ 75014 Paris
https://pari-roller.com/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller