La Grande Pompa et l’Assemblée du peuple Saintes

La Grande Pompa et l’Assemblée du peuple Saintes jeudi 14 août 2025.

La Grande Pompa et l’Assemblée du peuple

Départ place de l’Échevinage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Défilé théâtralisé participatif

Avec la légion VI Aquitaniae, les ânes de bat de la légion, les gladiateurs, les citoyens, les artisans et les commerçants de Mediolanum, et vous en costume gallo-romain.

.

Départ place de l’Échevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Participatory theatrical parade

With Legion VI Aquitaniae, the legion’s bat donkeys, gladiators, citizens, craftsmen and shopkeepers from Mediolanum, and you in Gallo-Roman costume.

German :

Mitmachende theatralisierte Parade

Mit der Legion VI Aquitaniae, den Bat-Eseln der Legion, den Gladiatoren, den Bürgern, Handwerkern und Händlern von Mediolanum und Ihnen in gallo-römischen Kostümen.

Italiano :

Sfilata teatrale partecipata

Con la Legione VI Aquitaniae, gli asini della legione, i gladiatori, i cittadini, gli artigiani e i commercianti di Mediolanum e voi in costume gallo-romano.

Espanol :

Desfile teatral participativo

Con la Legión VI Aquitaniae, los asnos murciélagos de la legión, gladiadores, ciudadanos, artesanos y comerciantes de Mediolanum, y usted en traje galo-romano.

L’événement La Grande Pompa et l’Assemblée du peuple Saintes a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge