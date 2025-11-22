La Grande Première Quartier Grande Rue Les Belleville
Venez chausser vos skis pour La Grande Première à Val Thorens, les 22 et 23 novembre 2025 !
Quartier Grande Rue Place Caron Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com
English : La Grande Première
Get your skis on for La Grande Première in Val Thorens on 22 and 23 November 2025!
German : La Grande Première
Schnallen Sie sich die Skier an für die Grande Première in Val Thorens am 22. und 23. November 2025!
Italiano : La Grande Première
Indossate gli sci per La Grande Première a Val Thorens il 22 e 23 novembre 2025!
Espanol : La Grande Première
Póngase los esquís para La Grande Première de Val Thorens los días 22 y 23 de noviembre de 2025.
