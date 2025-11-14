La grande quête du Chatvalier 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

La grande quête du Chatvalier

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 20h50.

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-28 20:50:00

2025-11-14 2025-11-28

Torine a une envie folle de vous raconterla grande quête du Chatvalier, une histoire médiévalesque encore jamais entendue !Enfants

Alors que tout se passe comme prévu, son partenaire de toujours, Vendetta, décide aujourd’hui d’en faire des siennes … Torine va alors mettre toute son énergie (trop ?) à l’œuvre pour tenter, malgré tout, de vous faire vivre une aventure extraordinaire aux rebondissements époustouflants !



Derrière la grande histoire se dévoilent des vérités plus intimes et universelles et, sans le savoir ni le vouloir, Torine se raconte et se livre au grand jour. .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

Torine wants to tell you all about the great quest of the Chatvalier, a medieval story never heard before!

German :

Torine hat große Lust, dir die große Quest des Ritters zu erzählen, eine mittelalterliche Geschichte, die du noch nie zuvor gehört hast!

Italiano :

Torine vuole raccontarvi la grande ricerca dello Chatvalier, una storia medievale mai sentita prima!

Espanol :

Torine quiere contarte todo sobre la gran búsqueda del Chatvalier, ¡una historia medieval nunca antes oída!

