La grande récré de Noël Salle Daniel Pierre Cany-Barville
La grande récré de Noël Salle Daniel Pierre Cany-Barville samedi 20 décembre 2025.
La grande récré de Noël
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Le GEST-DIM et Louisa’nim proposent des structures gonflables jusqu’à 14 ans.
Restauration sur place.
Le samedi de 10h à 18h30, le dimanche de 10h à 18h. A la salle Daniel Pierre.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 42 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La grande récré de Noël
L’événement La grande récré de Noël Cany-Barville a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre