La grande récré de Noël Salle Daniel Pierre Cany-Barville

La grande récré de Noël

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Le GEST-DIM et Louisa’nim proposent des structures gonflables jusqu’à 14 ans.

Restauration sur place.

Le samedi de 10h à 18h30, le dimanche de 10h à 18h. A la salle Daniel Pierre.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 42 47

