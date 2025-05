La Grande Régression – aires Rafaël Padilla Bordeaux, 29 mai 2025 17:30, Bordeaux.

La Grande Régression 29 mai – 8 juin aires Rafaël Padilla tarif journée : Mécène 16€ • Standard 12 € • économique 6€

Réservation possible sur : helloasso.com/associations/collectif-billie

ou billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-29T19:30:00+02:00 – 2025-05-29T23:30:00+02:00

Fin : 2025-06-08T16:00:00+02:00 – 2025-06-08T21:00:00+02:00

Bonsoir chères Girondin.e.s et ami.e.s de pays plus éloignés

Nous sommes fier.e.s de vous annoncer la tenue de « La Grande Régression » !

Deux semaines de cirque, fête foraine, théâtre, performance, musique et bien plus encore.

Du 28 Mai au 8 Juin 2025 sur les bords de Garonne, au célèbre lieu-dit Aire Rafael Padilla.

Afin de se mettre l’eau à la bouche nous pouvons déjà vous dire qu’au menu il y aura : Des attractions foraines déjantées, des spectacles mystérieux sous chapiteaux, des show ultra-vitaminés en caravanes, du spectacle de rue à se fendre la poire en 1000, des concerts improbables, des drag shows galvanisants, un open mic inattendu,

des ateliers en tout genre, des performances, …*

*Le tout garantissant une régression certaine et collective de l’hémisphère cérébral droit !

Pour les curieu.se.x voici déjà quelques images vidéo des ambiances qui vous attendent !!

Des extraits de la « Petite régression » : https://www.youtube.com/watch?v=dfE9UnUv36w

Le teaser de la Billie Bang Foraine : https://www.youtube.com/watch?v=yRnUOPBjOmk

Le teaser du spectacle Ternura y Chocolate :https://www.youtube.com/watch?v=D6aOQa-vhwE

La Grande Régression est née de la rencontre entre deux collectifs; le collectif Billie et la compagnie DébilEmmental. En entière autoproduction, elle accueil une myriade d’artistes de Bordeaux et d’ailleurs.

Toute cette effervescence est portée par deux collectifs :

Le collectif Billie – est une jeune association locale, vivier de projets de Spectacle vivants regroupant : artistes scéniques, scénographes, constructeurices et technicien.n.e.s de l’absurde voulant faire commun.

La Compagnie DebilEmmental de Toulouse dont la recherche scénique gravite entre humour noir et poésie chorégraphique.Explorant la fine ligne entre l’empathie et le rejet, le duo au plateau proposera leur spectacle Ternura y Chocolate.

AU PROGRAMME :

Spectacle et performances

• Ternura y Chocolate – compagnie DébilEmmental

– 30, 31 Mai et 6, 7 Juin –

• La Billie Bang Foraine – collectif Billie

– 30,31 Mai et 1, 6, 7, 8 Juin –

• Les Frères Mortèz – collectif Billie

– 31 Mai et 1, 7, 8 Juin –

• Mezcla, MATUVU et Oiseau Tonnerre – nouvelles créations

– 29 Mai et 5 Juin –

• Cabaret Queer – performances et Drag show

– 31 Mai –

Concerts

• Captain Marquise – trio accoustique – 29 Mai

• Générique Mardi – duo de dark pop lofi – 30 Mai

• Mana Max – Post club – 31 Mai

• Titouan – Jazz Hip hop – 1er Juin

• Dzuko – poésie hypnotique – 4 Juin

• Aqua bb & Tuto – hip hop – 5 Juin

• Mai de Rimas & Lison – Rap et rap R&B – 6 Juin

+ open mic

• Jésus Pinto & Ingrid – electro punk – 7 Juin

• Kudja – déhanché faya – 7 Juin

• Cantera – chants traditionnels – 8 Juin

Ateliers et stages

• Stage acrobatie et mouvement – 3, 4 Juin

• Atelier écriture & enregistrement rap – 4 Juin

« La Grande Régression » 2 semaines de spectacle avec, des attractions foraines déjantées, des spectacles mystérieux sous chapiteaux, des concerts improbables, et pleins de surprises ! spectacle cirque

Justine Saur