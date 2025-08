La Grande Remontée à Amboise Amboise

La Grande Remontée de Loire, navigation à contre-courant de la Loire a lieu du 1er au 23 septembre 2025 de Nantes à Orléans et s’arrête à Amboise le 15 septembre. Une centaine de marinier·es à la manœuvre d’une flottille de bateaux, se prêtent au jeu de ce grand voyage à la confluence entre la batellerie, les sciences et les arts.

▪ Dès 14h Animations et marché sur l’île d’Or. Stands et animations. Participation libre au Don de l’Aval.

▪ Dès 16h Arrivée des équipages

▪ A partir de 18h Remise du Don de l’Aval suivi de Comment va Loire, temps artistique et scientifique

Traces, empreintes et héritages. L’intervention archéologique sur le site de l’épave de Veuzain-sur-Loire (XIVe siècle).

▪ A partir de 20h repas des équipages

Soirée en musique avec le Cyclo Bal de Monsieur Lulu .

English :

The Grande Remontée de Loire, a counter-current navigation from the Loire downstream to the Loire upstream, takes place from September 1 to 23, 2025, from Nantes to Orléans. Around a hundred sailors will be at the helm of a flotilla of boats stopping at Amboise on September 15.

German :

Die Grande Remontée de Loire, eine Fahrt gegen den Strom von der unteren zur oberen Loire, findet vom 1. bis zum 23. September 2025 von Nantes nach Orléans statt. Rund 100 Matrosen steuern eine Flottille von Schiffen, die am 15. September in Amboise Halt machen werden.

Italiano :

La Grande Remontée de Loire, una navigazione controcorrente dalla Loira a valle alla Loira a monte, si svolge dal 1° al 23 settembre 2025 da Nantes a Orléans. Circa un centinaio di marinai presidieranno una flottiglia di imbarcazioni che si fermerà ad Amboise il 15 settembre.

Espanol :

La Grande Remontée de Loire, navegación a contracorriente del Loira aguas abajo al Loira aguas arriba, se celebra del 1 al 23 de septiembre de 2025 de Nantes a Orleans. Un centenar de marineros tripularán una flotilla de barcos que hará escala en Amboise el 15 de septiembre.

