La Grande Remontée de la Loire fait escale à Nantes Ile de Nantes Nantes mercredi 3 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-03 12:00 –

Gratuit : oui Tout public

La Grande Remontée est une aventure fluviale qui permet aux marinières et mariniers ligériens de remonter en flottille le fleuve Loire, de St-Nazaire à Orléans, pour rejoindre le Festival de Loire.En parallèle de cette navigation, l’événement est également l’occasion de proposer 20 escales terrestres à destination du grand public, qui sont autant d’occasions de faire découvrir aux riverains d’un jour et de toujours les savoirs nautiques ligériens pour témoigner d’un patrimoine commun vivant.En proposant à des artistes et des scientifiques de rejoindre l’aventure, l’objectif de La Grande Remontée est également de partager des connaissances et des alertes sur le milieu et d’expérimenter de nouveaux dialogues avec le fleuve.Découvrez le programme de l’escale nantaise

Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200