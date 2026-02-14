La Grande Rêvasion, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

La Grande Rêvasion Mardi 17 février, 10h30 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

A partir de 4 ans

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné pitchouns – Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’… Cinéma le Rio La Grande Rêvasion