La Grande Rêvasion, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

La Grande Rêvasion Mardi 24 février, 10h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Début : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:15:00+01:00

Suivie d’un atelier créatif pour créer sa boîte à rêves et une couronne pour son royaume ! (atelier gratuit sur réservation obligatoire – 01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Ciné-atelier – Avoir le trac avant de monter sur scène et s'inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l'im…