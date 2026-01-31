LA GRANDE RÊVASION — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Jeudi 5 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter

Un programme où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

45 min, 2026

Goûter + atelier

MER 04 02 15h30

À l’issue de la projection, profitez d’une animation pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand au Bar du TNB.

Tarif : 5,50 € atelier + goûter

film au tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T18:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



