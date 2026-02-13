La Grande Rêvasion, Le cinéma de la Cité, Angoulême

La Grande Rêvasion Dimanche 15 février, 16h15 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:15:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:15:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Les adultes accompagnateurs du ciné-môme bénéficient pour ce film du tarif -1h à 4€. Les enfants quant à eux bénéficient du tarif -18ans à 4€ également.

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=JE1RL »}]

Ciné-môme – Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imagi… Le cinéma de la Cité La Grande Rêvasion