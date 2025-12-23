La grande rêvasion, Luynes
La grande rêvasion, Luynes mardi 24 février 2026.
La grande rêvasion
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Programme de 3 court-métrages à partir de 4 ans (45 min.)
Un programme où l’imagination donne des ailes !
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. .
English :
Program of 3 short films for ages 4 and up (45 min.)
