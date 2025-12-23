La grande rêvasion, Luynes

La grande rêvasion

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Début : Mardi 2026-02-24 10:30:00

2026-02-24

Programme de 3 court-métrages à partir de 4 ans (45 min.)

Un programme où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire

English :

Program of 3 short films for ages 4 and up (45 min.)

