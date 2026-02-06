La Grande Revasion ma mini senace La Réole

La Grande Revasion ma mini senace

Place de la Libération La Réole Gironde

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-01

Animation De Rémi Durin France Belgique 45 mns A partir de 3 ans

Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n’ose pas rejoindre ses camarades sur scène. Pour se cacher, elle file s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable…

En complément de programme Qu’y-a-t-il dans la boîte (9min) et J’ai trouvé une boîte (9 min) Un programme où l’imagination donne des ailes ! .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066378449 cecilecinemarex@gmail.com

