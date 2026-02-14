La Grande Rêvasion – Soirée Pyjama, Studio 43, Dunkerque
La Grande Rêvasion – Soirée Pyjama, Studio 43, Dunkerque vendredi 20 février 2026.
La Grande Rêvasion – Soirée Pyjama Vendredi 20 février, 19h00 Studio 43 Nord
Tarif unique : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T19:00:00+01:00 – 2026-02-20T20:00:00+01:00
La Grande Rêvasion
Programme de 3 courts-métrages I Rémi Durin, Bram Algoed, Eric Montchaud I France, Belgique I 2026 I 46mn
Dès 4 ans
Un programme où l’imagination donne des ailes ! Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois courts-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord
Venez au cinéma en pyjama et invitez vos doudous à partager un câlinou ! jeunesse événement