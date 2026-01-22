La grande roue et le village d’hiver Saintes

La grande roue et le village d’hiver

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-22

2026-01-24

Vous pouvez profiter de l’ambiance douce et conviviale de notre traditionnel village d’hiver, installé au pied de l’arc de Germanicus !

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English:

Enjoy the warm and friendly atmosphere of our traditional winter village, set up at the foot of the Germanicus Arch!

