La Grande Roue Valence

La Grande Roue Valence samedi 15 novembre 2025.

La Grande Roue

Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit 3 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-01-17

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez notre grande roue, une attraction spectaculaire offrant une vue imprenable sur la ville ! Perchée à 35 mètres de hauteur, elle vous promet une expérience inoubliable et un moment de détente unique. Montez à bord et laissez-vous émerveiller !

Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Discover our Ferris wheel, a spectacular attraction offering a breathtaking view of the city! Perched 35 meters high, it promises an unforgettable experience and a unique moment of relaxation. Climb aboard and let yourself be amazed!

German :

Entdecken Sie unser Riesenrad, eine spektakuläre Attraktion, die einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bietet! In einer Höhe von 35 Metern verspricht es Ihnen ein unvergessliches Erlebnis und einen einzigartigen Moment der Entspannung. Steigen Sie ein und lassen Sie sich begeistern!

Italiano :

Scoprite la nostra ruota panoramica, un’attrazione spettacolare che offre una vista mozzafiato sulla città! A 35 metri di altezza, promette un’esperienza indimenticabile e un momento di relax unico. Salite a bordo e lasciatevi stupire!

Espanol :

Descubra nuestra noria, una atracción espectacular que ofrece una vista impresionante de la ciudad Situada a 35 metros de altura, promete una experiencia inolvidable y un momento único de relajación. Suba a bordo y déjese sorprender

L’événement La Grande Roue Valence a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme