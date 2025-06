La grande sardinade ! Le Cercle de l’Harmonie Aubagne 13 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

La grande sardinade ! Dimanche 13 juillet 2025 de 19h à 23h. Le Cercle de l’Harmonie 12 cours Beaumond Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

La Grande Sardinade du Cercle de l’Harmonie est de retour !

Au programme Bonne Humeur et Galéjades sur son lit de Sardines Grillées et son bol de Riz parfumé.

Le tout ambiancé par la Fanfare Tropical Raclette !

Le Cercle de l’Harmonie 12 cours Beaumond

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 70 12 91 dharmonieaubagne@gmail.com

English :

The Cercle de l’Harmonie’s Grande Sardinade is back!

On the program: good humor and jokes on a bed of grilled sardines and a bowl of fragrant rice.

All to the accompaniment of the Tropical Raclette brass band!

German :

Die große Sardinade des Cercle de l’Harmonie ist wieder da!

Auf dem Programm stehen Gute Laune und Galéjades auf einem Bett aus gegrillten Sardinen und einer Schale mit duftendem Reis.

Das Ganze wird von der Fanfare Tropical Raclette begleitet!

Italiano :

Torna la Grande Sardinade del Cercle de l’Harmonie!

In programma: buonumore e scherzi su un letto di sardine alla griglia e una ciotola di riso profumato.

Il tutto con l’accompagnamento della Tropical Raclette brass band!

Espanol :

Vuelve la Gran Sardinada del Círculo de la Armonía

En el programa: buen humor y bromas sobre un lecho de sardinas asadas y un plato de arroz perfumado.

Todo ello con el acompañamiento de la banda de música Tropical Raclette

