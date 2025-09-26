La Grande semaine végétale Restaurant Le Relais 50 Marseille

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-26T12:00:00 – 2025-09-26T15:00:00
Fin : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T22:30:00

Pendant la Grande Semaine Végétale (26 sept.–4 oct.), le Relais 50 propose un menu végétal en trois temps – entrée, plat, dessert, concocté à partir de fruits et légumes de saison, dans l’esprit de montrer que le végétal est gourmand, varié et enthousiasmant. Une belle occasion de faire découvrir au public marseillais et au-delà l’attrait et la créativité d’une cuisine végétale inspirée et accessible.

Restaurant Le Relais 50 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
